easyJet rouvre les candidatures pour son programme de formation pilotes de 2024

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

Ce programme a pour objectif de recruter 1 000 nouveaux pilotes.

easyJet a annoncé l'ouverture de son programme de formation de pilotes Génération easyJet 2024, qui permet aux aspirants pilotes ayant peu ou pas d'expérience, d'accéder au cockpit d'un avion de ligne Airbus A320 en deux ans environ, en tant que copilote qualifié. Plus de 1 000 nouveaux pilotes devraient rejoindre easyJet d'ici 2028 dans le cadre de sa campagne de recrutement lancée sur cinq ans, avec environ 200 places disponibles dès cette année.

Alors que les femmes ne représentent encore qu’environ 6 % du total des pilotes dans le monde, easyJet se penche depuis plusieurs années sur ce défi qui touche l’ensemble du secteur en lançant des initiatives telles que des campagnes de recrutement, et des programmes de visites d'écoles par des pilotes.

Pres de 7% des pilotes d'easyJet en France sont des femmes. Au niveau européen près de 300 femmes, dont 99 commandants de bord, volent aujourd'hui pour la compagnie aérienne, qui a poursuivi ses efforts pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui entourent le métier de pilote afin d’encourager davantage de femmes à postuler.

Pour candidater au programme de formation pilotes d'easyJet, les aspirants pilotes doivent être âgés de 18 ans ou plus au moment où ils commencent la formation et avoir obtenu au moins cinq certificats généraux d'enseignement secondaire (GCSE) de niveau C ou supérieur (ou équivalent), notamment en mathématiques, en sciences et en anglais - aucune qualification supérieure ou diplôme n'est requis.

La formation est dispensée par le partenaire de formation d’easyJet, CAE, au sein de ses académies d'aviation de Gatwick, Milan, Bruxelles ou Madrid, et la formation pratique a lieu aux États-Unis. Une fois la formation achevée avec succès, les diplômés commencent leur carrière en tant que copilote chez easyJet.

Kate West, Commandante de bord et Responsable de la formation des pilotes chez easyJet, a déclaré : "Nous sommes heureux de rouvrir les candidatures pour le programme de formation pilotes Génération easyJet 2024, dans le but de recruter 1 000 nouveaux pilotes et d'encourager un plus grand nombre de personnes à rejoindre cette profession fantastique.

La formation de pilote met l'accent sur des compétences telles que la communication et la résolution de problèmes, de sorte que lorsqu’on travaille en équipe dans le poste de pilotage, la diversité est extrêmement précieuse.

La lutte contre les stéréotypes liés à notre métier est essentielle pour y parvenir et, bien que nous soyons fiers d'avoir beaucoup plus de femmes pilotes qui volent chez easyJet aujourd'hui, nous savons qu'il y a toujours plus à faire pour renforcer la diversité sous toutes ses formes. Nous restons déterminés à être le chef de file du secteur dans ce domaine.

J'ai rejoint easyJet il y a plus de dix ans, qui était alors une compagnie aérienne en pleine croissance, offrant des possibilités de progression de carrière et bénéficiant d'une excellente réputation en matière de formation. Ce constat est toujours aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque et nous nous réjouissons de voir de nombreux nouveaux pilotes rejoindre easyJet pour une carrière exaltante dans les mois et les années à venir."

Le programme de formation des pilotes “Génération easyJet” est désormais ouvert aux aspirants pilotes qui peuvent postuler à l'adresse suivante : Generation easyJet Pilot Training

Les critères d'admission au programme de formation des pilotes de Génération easyJet :

Être âgé de 18 ans ou plus au moment de commencer la formation (à la date de début du premier cours)

Avoir le droit de travailler sans restriction dans l'Espace économique européen, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse.

Avoir obtenu au moins une note de C dans un minimum de 5 disciplines du baccalauréat comprenant les mathématiques, les sciences et l'anglais.

Parler couramment l'anglais (à l'oral et à l'écrit).

Avoir une taille minimale de 157 cm et une taille maximale correspondant aux normes du poste de pilotage d'Airbus.

Être en mesure d'obtenir un certificat médical de classe 1 de l'EASA ou de la CAA, conformément aux critères de la licence concernée.

Sur le même sujet