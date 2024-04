Friedrichshafen 2024 : forte présence de la société chinoise, Rhyxeon General Aircraft Co

Article publié le 28 avril 2024 par David Dagouret

RGAC était présente au salon de Friedrichshafen 2024 avec pas moins de 4 appareils électriques.

Rhyxeon General Aircraft Co, Ltd. (RGAC)a été créée en octobre 2013 et est affiliée à l'Académie de l'aviation générale de Liaoning. Depuis sa création, la vision de la société est de "s'intégrer dans la chaîne écologique de l'industrie aéronautique mondiale". RGAC se consacre au développement et à la fabrication de l'avion général avec des nouvelles énergies notamment des avions électriques.

Les principaux produits de RGAC sont l'avion électrique léger à deux places Rhyxeon (RX1E) et l'avion électrique à deux places à autonomie étendue (RX1E-A). Ces deux appareils ont obtenu l'approbation de conception de modèle (TC) et la licence de production (PC) délivrées par l'Administration de l'aviation civile de Chine.

Le RX1E est un appareil à deux places qui appartient à la catégorie des Ultra-légers. Il est doté d'une aile haute, d'un empennage en T et d'un train d'atterrissage fixe.

Caractéristiques techniques

Poids maximum au décollage : 500kg

Autonomie : 1h

Poids à vide de l'avion : 340kg

Rayon d'action : 110 km

Vitesse maximale : 160 km/h

Vitesse de croisière : 110km/h

Capacité de la batterie : 32Ah

Distance au décollage : 160m

Distance d'atterrissage : 150m

Le RX1E-A quant à lui a un rayon d'action plus étendu. Il a été redessiné par rapport au RX1E et est équipé d'un parachute intégré. Le RX1E-A a effectué son premier vol en novembre 2017. S'appuyant sur la plateforme technologique de l'avion électrique à deux places de Ruixiang, cet avion a considérablement augmenté son endurance et est passé de 45 minutes d'autonomie à 2 heures et 30 minutes, répondant ainsi aux exigences de l'UE en matière de capacité d'endurance des avions légers électriques.

Caractéristiques techniques

Poids maximal au décollage : 630 kg

Durée d'autonomie : 2.5 h

Poids à vide de l'avion : 470 kg

Rayon d'action : 280 km

Vitesse maximale : 180 km/h

Temps de charge : 2h

Vitesse de croisière : 118 km/h

Capacité de la batterie : 50Ah

Distance au décollage : 281 m

Distance d'atterrissage : 208 m

Le RX1E-S est un avion développé pour être un hydravion électrique qui utilise une batterie au lithium comme énergie de propulsion. Cet appareil a été développé car la Chine bénéficie de 18 000 km de côtes, près de 1 500 rivières, 49 grands lacs et plus de 8 000 retenues avec une capacité de stockage de plus de 100 000 mètres cubes d'eau. Il peut être utilisé pour la formation des pilotes, le transport privé, le tourisme, la photographie aérienne, la cartographie aérienne et d'autres domaines.

Caractéristiques techniques

Poids maximal au décollage : 650 kg

Durée d'autonomie : 1.5 h

Poids à vide de l'avion : 500 kg

Rayon d'action : 160 km

Vitesse maximale : 160 km/h

Temps de charge : 2h

Vitesse de croisière : 110 km/h

Capacité de la batterie : 50Ah

Distance au décollage : 700 m

Distance d'atterrissage : 200 m

Le RX4E est le premier modèle d'avion électrique à quatre places en Chine. Son premier vol a eu lieu en octobre 2019. L'avion RX4E adopte une aile simple haute, un empennage bas, une hélice avant et un train d'atterrissage avant non-rétractable à trois points. Sa structure est fabriquée en matériaux composites. Il peut être utilisé pour la formation des pilotes en vue de l'obtention d'une licence privée ou d'une licence commerciale, pour les vols d'expérience dans le domaine de l'aviation, pour les vols de divertissement personnels, pour le tourisme, pour la détection des activités agricoles et forestières, etc.

Caractéristiques techniques