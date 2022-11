JetBlue lance des liaisons vers Paris

Article publié le 19 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie américaine a annoncé qu'elle lancera une liaison entre New York et Paris ainsi que Boston et Paris dès l'été 2023.

JetBlue a annoncé son intention d'étendre les vols transatlantiques vers l'Europe continentale avec un nouveau service vers Paris dès l'été prochain. Paris sera la deuxième destination transatlantique de JetBlue après celle de Londres lancée en août 2021. La compagnie exploite 5 vols quotidiens entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

JetBlue prévoit de lancer un service sans escale entre New York (JFK) et l'aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG) à l'été 2023 en Airbus A321neo LR, et ajoutera ultérieurement un service sans escale entre l'aéroport international de Boston Logan (BOS) et Paris-CDG également opéré en Airbus A321neo LR.

Sur le même sujet