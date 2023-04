Aura Aero sera présent à Aero Friedrichshafen

Article publié le 8 avril 2023 par David Dagouret

La société française exposera son Integral R.

Du 19 au 22 avril, Aura Aero sera présent au salon Aero Friedrichshafen. La société française exposera son Integral R, appareil biplace de formation, à capacité voltige.

L'Integral R présenté est à train classique et à moteur thermique (210 hp). D'une autonomie de plus de 800 km, il est doté d’un cockpit spacieux et ergonomique afin de faciliter le quotidien des pilotes et des instructeurs.