Meeting Cerny - La Ferté-Alais 2025 : forte baisse de fréquentation et un avenir incertain

Article publié le 9 juin 2025 par David Dagouret

L'édition 2025 du Temps des Hélices a réuni près de 20 000 personnes durant les 2 jours. Une fréquentation en nette baisse par rapport à des éditions plus favorable où le meeting rassemblait près de 40 000 spectateurs.

Près de 20 000 spectateurs ont répondu présents ce week-end sur l’aérodrome de La Ferté-Alais à l’occasion de la 52e édition du meeting aérien Le Temps des Hélices. Organisé par l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS), ce rendez-vous de l’aviation ancienne et moderne conjugue patrimoine aéronautique, spectacle et émotion comme l'hommage rendu à Frédérick Vandentorren, Manager des opérations techniques de la compagnie et membre de l’AJBS, disparu fin 2024.

Le thème choisi cette année était le cinéma, offrant aux visiteurs une immersion dans les airs à travers les films du 7e art. Des reconstitutions aériennes ont fait revivre des scènes cultes de films comme Les Faucheurs de Marguerites, L’As des As, Pearl Harbor, Indiana Jones ou encore Mission Impossible. Une sélection d’avions historiques et modernes, tels que le Blériot XI, le Fokker DR1, les Douglas DC-3, le Mini BD5J de James Bond, ou l’Airbus A400M, ont animé le ciel de Cerny durant près de six heures de vol chaque après-midi.

Autre moment fort de ce week-end : la Patrouille de France a effectué sa première prestation dans un meeting civil depuis le mois de mars.

Une fréquentation en baisse, des incertitudes pour l’avenir.

La fréquentation est restée en deçà des espérances, avec environ 20 000 visiteurs sur les deux jours, contre près de 40 000 lors des éditions les plus favorables. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse : les conditions météorologiques défavorables, tout d’abord, mais aussi l’absence de certaines démonstrations majeures, comme le Rafale Solo Display, pourtant très attendu du grand public. Par ailleurs, le tarif d’entrée fixé à 35 euros pour les adultes, 15 euros pour les enfants de 12 à 16 ans, a pu constituer un frein, en particulier pour les familles ou les passionnés venus de loin.

Cette baisse de fréquentation soulève des interrogations sur la viabilité financière d’un événement dont la réussite repose en grande partie sur l’implication de nombreux bénévoles, le soutien de partenaires fidèles et la passion d’un public averti.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette édition, l’AJBS a tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait le déplacement malgré les conditions annoncées, ainsi que les partenaires et les équipes mobilisées, tout en évoquant prudemment les incertitudes qui pèsent sur les prochaines éditions.

