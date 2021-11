Airbus publie ses résultats du premier semestre

Article publié le 1 novembre 2021 par David Dagouret

Le constructeur a livré 297 appareils au premier semestre de 2021.

Airbus a publié ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre clos le 30 juin 2021. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 30 % pour atteindre 24,6 milliards d'euros conte 18,9 milliards d'euros en 2020. Les revenus générés par les activités d'avions commerciaux d'Airbus ont augmenté de 42 %.

Au total, 297 avions commerciaux ont été livrés au lieu de 196 appareils au premier semestre de 2020, comprenant 21 A220, 237 de la famille A320, 7 A330, 30 A350 et 2 A380.

Airbus Helicopters a livré 115 unités conte 104 unités en 2020 avec un chiffre d'affaires en hausse de 11 %.

Le chiffre d'affaires d'Airbus Defence and Space est globalement stable par rapport à l'année précédente, avec deux avions de transport militaires A400M livrés au premier semestre 2021.

Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté lié aux activités d'avions commerciaux d'Airbus s'est élevé à 2 291 millions d'euros contre une perte d' 1 307 millions d'euros en 2020. Celui d'Airbus Helicopters a augmenté à 183 millions d'euros au lieu de 152 millions d'euros en 2020. Enfin le bénéfice avant intérêts et impôts pour Airbus Defence and Space a augmenté à 229 millions d'euros (S1 2020 : 186 millions d'euros).

Les dépenses consolidées se sont élevées à 1 262 millions d'euros (S1 2020 : 1 396 millions d'euros).

Les prévisions de la société pour 2021 sont la livraison de 600 avions commerciaux et un bénéfice avant intérêts et impôts de 4 milliards d'euros.

