ALSIM signe un contrat avec Air Munich Aviation

Article publié le 12 novembre 2021 par David Dagouret

Air Munich Aviation se dote d'un simulateur ALSIM AL250.

ALSIM, fabricant français de simulateurs de vol, a annoncé avoir avoir conclu un contrat d'achat avec la société allemande, Air Munich Aviation AG, pour l'achat d'un simulateur AL250. L'école de pilotage, Air Munich Aviation AG qui est basée à Jesenwang, à proximité de Munich, connait une forte croissance avec une flotte de 14 avions et la société a donc décidé d'acquérir un simulateur de vol.

Air Munich Aviation AG a été fondée il y a plus de 40 ans et offre une formation allant du brevet de pilote privé (PPL) à la licence européenne de pilotage avion indispensable à l'exercice de la profession de pilote de ligne (ATPL).

ALSIM développe et fabrique des simulateurs de vol certifiés FAA et EASA depuis 1994. Aujourd'hui, la société compte plus de 400 simulateurs de vol certifiés utilisés par 350 clients dans plus de 60 pays dans le monde.