Dubaï Airshow 2021 : Africajet commande des ATR

Article publié le 19 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie gabonaise a commandé trois ATR 72-600.

ATR a annoncé la vente de trois ATR 72-600 à la compagnie aérienne d'Afrique centrale Afrijet lors du salon aéronautique de Dubaï. Ces appareils remplaceront une partie de la flotte ATR 72-500 de la compagnie gabonaise. Ces ATR 72-600 seront équipés du moteur P&WC, le PW127XT-M.

Marc Gaffajoli, Administrateur d'Afrijet, a déclaré : "Pour être efficace en Afrique, un avion doit être rentable, fiable et polyvalent sur le plan opérationnel. Nous avons besoin de ces nouveaux ATR, car le développement de la connectivité dans le Golfe de Guinée est vital pour l’essor du commerce et l’intégration communautaire de la zone CEMAC. En tant qu’opérateur d’Afrique équatoriale, berceau de la 2e plus grande forêt mondiale, nous sommes fiers de nous préparer à investir dans un appareil dont l’empreinte carbone est faible et l’impact écologique maîtrisé et prédictible."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Afrijet continue de nous faire confiance pour développer son activité et nous sommes toujours fiers de voir une compagnie aérienne passer de l’ancienne à la nouvelle génération d’ATR, et finir par acheter une nouvelle flotte. Le fait qu’Afrijet soit capable d’effectuer cette transition pendant une période aussi difficile atteste véritablement de l’excellence de sa stratégie et de son business model, ainsi que de la qualité de ses performances. C’est aussi la preuve que l'ATR est l'avion idéal pour assurer la connectivité régionale en Afrique."





Sur le même sujet