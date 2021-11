Dubaï Airshow 2021 : ATR lance le nouveau moteur PW127XT de Pratt & Whitney Canada

Article publié le 17 novembre 2021 par David Dagouret

Ce nouveau moteur équipera les ATR 42 et 72.

Lors du salon aéronautique de Dubaï, ATR a annoncé le lancement de la nouvelle série de moteurs Pratt & Whitney Canada PW127XT comme moteur standard pour ses avions ATR 72 et 42. ATR a annoncé qu'avec ces nouveaux moteurs, les appareils bénéficieront de 40 % de temps de vol supplémentaire et devrait émettre 40 % de moins de CO2.



Ce nouveau moteur est compatible avec les carburants d’aviation durables (SAF), conformément à l'ambition d’ATR d’atteindre 100 % de compatibilité SAF d'ici 2025.



Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "Disponible aujourd'hui, la série de moteurs PW127XT crée un nouveau précédent dans le secteur de l'aviation régionale. Elle illustre concrètement notre conviction qu'une approche incrémentale est la solution pour une aviation durable, tout en aidant les compagnies aériennes à faire des économies. ATR produit les avions les plus durables et les plus économiques de son segment de marché et continuera de le faire dans les années à venir."



Maria Della Posta, Présidente de Pratt & Whitney Canada, a déclaré : "Notre collaboration avec ATR est conçue pour répondre aux besoins du marché aéronautique régional et continuer d'améliorer ses performances. La technologie innovante du moteur PW127XT réduit les températures de fonctionnement de la turbine pour assurer une durabilité accrue et une efficacité supérieure, offrant 40 % de temps de vol supplémentaire, 20 % de maintenance en moins et 3 % de réduction de la consommation de carburant. Ce moteur est conçu pour fournir une fiabilité exceptionnelle et une valeur accrue pour les ATR 72 et 42."





