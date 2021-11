Dubaï Airshow 2021 : Binter commande des ATR

Article publié le 14 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie espagnole annonce la commande de quatre appareils.

ATR et Binter Canarias ont annoncé la signature d'un contrat d'achat de la compagnie aérienne des îles canaries pour la commande fermer de quatre ATR 72-600 et une option pour un appareil supplémentaire. Cet accord marque, pour Binter, la dernière étape d’un plan de remplacement de ses ATR 72-500.

Rodolfo Nunez, Président de Binter Canarias a déclaré : "Depuis la livraison de notre premier appareil, l’ATR a eu un impact immédiat et durable sur nos opérations. L'ATR 72-600 est devenu notre avion de référence et avec 23 de ces appareils dans notre flotte, une fois ces livraisons terminées, il deviendra un pilier de la connectivité aérienne à travers les îles Canaries. Cet accord portant sur cinq avions représente un investissement considérable, mais il permettra de maintenir les nombreux bienfaits de la connectivité régionale, tels que le soutien aux entreprises locales et la mise à disposition de moyens de transports plus rapides pour les résidents et les touristes."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a observé : "Binter Canarias et ATR sont des partenaires de longue date, et depuis le premier appareil que nous leur avons livré, nous avons vu la compagnie aller de succès en succès. Le fait qu’ils choisissent une fois de notre produit est une véritable marque de confiance. Ce geste montre que nos appareils ont prouvé qu’ils étaient fiables et rentables, et que les passagers apprécient leur expérience à bord. Nous continuerons à proposer des innovations qui offrent une réelle valeur ajoutée aux compagnies aériennes afin qu'elles disposent de la solution la plus responsable et économique pour connecter les communautés locales."

