Dubaï Airshow 2021 : Emirates signe un accord de partage de codes avec Garuda Indonesia

Article publié le 17 novembre 2021 par David Dagouret

Les deux compagnies aériennes envisagent la création de bénéfices communs pour les membres de leurs programmes de fidélisation.

Emirates et Garuda Indonesia ont signé un protocole d'accord (MoU) pour établir un partenariat de partage de codes entre les deux compagnies aériennes. Ce nouveau partenariat permet aux clients de la compagnie aérienne de Dubaï, et de la compagnie nationale indonésienne de bénéficier d'une connectivité optimisée entre de nouvelles destinations en Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.



En plus d'étendre les réseaux de chaque compagnie grâce à des voyages rendus possibles avec un seul billet, Emirates et Garuda Indonesia étudient les possibilités de coopérer dans le cadre de leurs programmes de fidélisation respectifs, pour permettre à leurs clients de gagner et d'échanger des points de fidélité avec des billets primes, des surclassements et d’autres avantages exclusifs.



Sous réserve des validations réglementaires requises, l'accord de partage de codes devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2022. Les clients bénéficient d'avantages sur la réservation et l'émission de billets, d’une politique de bagages unique et de l'enregistrement jusqu'à la destination finale, en plus des services proposés par les 18 destinations des réseaux des deux compagnies aériennes.



Dans le cadre de cet accord de partage de codes, les clients d'Emirates peuvent, avec un seul billet, prendre une correspondance depuis et vers les aéroports de Bali-Denpasar (DPS), Surabaya (SUB), Makassar (UPG), Balikpapan (BPN), Manado (MDC), Medan (MES), Padang (PDG) et Solo (SOC) sur les vols opérés par Garuda Indonesia depuis Jakarta (CGK), vers Dubaï et bien plus encore. Des liaisons reliant directement Bali-Denpasar (DPS) à Surabaya (SUB) et Makassar (UPG) seront également accessibles. Les billets peuvent être réservés en ligne sur le site Emirates, auprès des bureaux de vente et des agences de voyage partenaires pour des voyages à partir du 2 janvier 2022.



Garuda Indonesia ajoute également son code sur huit lignes exploitées par Emirates entre Dubaï et Jakarta (CGK), Bali-Denpasar (DPS), Bahreïn (BAH), Moscou (DME), Johannesbourg (JNB), Le Caire (CAI) Londres-Heathrow (LHR) et Manchester (MAN).



Emirates dispose actuellement d'accords de vols partage de codes avec 21 compagnies aériennes partenaires et deux compagnies ferroviaires dans le monde. Emirates a également conclu des accords de coopération interline avec plus de 115 compagnies aériennes et ferroviaires.



Adnan Kazim, Chief Commercial Officer d’Emirates a déclaré : "Nous sommes ravis de conclure un accord de vols en partage de codes avec Garuda Indonesia. Nos clients accèdent ainsi à un réseau de destinations supplémentaires en Indonésie et bénéficient de connexions rapides et pratiques vers huit destinations domestiques de et vers Dubaï et vers notre réseau mondial via Jakarta et trois destinations via Bali-Denpasar. L'Indonésie est un marché important pour Emirates et le partenariat avec Garuda Indonesia illustre notre volonté de renforcer notre réseau et de compléter notre offre. Grâce au vaste réseau commun de nos deux compagnies, nous pouvons offrir à nos clients une expérience de voyage plus fluide lors de l'enregistrement, du contrôle des bagages et de l'embarquement à chaque étape de leur voyage, le tout avec un seul billet. Nous sommes impatients de travailler avec Garuda Indonesia afin de faire profiter nos clients d’avantages supplémentaires pour optimiser leur expérience de voyage."



Irfan Setiaputra, PDG de Garuda Indonesia a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Emirates pour connecter facilement ses passagers arrivant en Indonésie aux principales destinations desservies par le réseau domestique de Garuda. Nos passagers bénéficient également de ce partenariat grâce aux nombreuses destinations desservies par Emirates. Ce partenariat arrive à point nommé, car les pays commencent à rouvrir leurs frontières aux vols internationaux et à assouplir leurs restrictions de voyage. Il contribue également à élargir les perspectives commerciales et touristiques de l'Indonésie."





