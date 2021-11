Emirates et GE Aviation s'engagent à tester des vols utilisant en intégralité du carburant durable

Article publié le 20 novembre 2021 par David Dagouret

Ce vol devrait intervenir d'içi la fin de l'année 2022.

Emirates et GE Aviation ont signé un protocole d'accord (MoU)pour faire voler d'ici la fin 2022 un Boeing 777-300ER d'Emirates, équipé de moteurs GE90, au moyen de carburant durable d'aviation (SAF) à 100 %.

Actuellement, le carburant durable qui peut être utilisé est un mélange de carburant Jet A ou Jet A-1 à base de pétrole et d'un composant SAF qui ne peut pas dépasser les 50% du total.

Adel Al Redha, directeur des opérations d’Emirates a déclaré : "Emirates s'est engagée à soutenir les initiatives qui contribuent à minimiser ses émissions de CO2, et nous avons déjà fait de grands progrès en matière d'efficacité et de consommation du carburant, ainsi que des avancées opérationnelles dans différents domaines de notre activité. Notre accord avec GE Aviation soutiendra les efforts déployés par l'industrie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, et nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration. Notre partenariat avec GE Aviation pour préparer le vol d'essai constituera une étape importante vers la certification des vols utilisant des SAF à 100%."

John S. Slattery, président et PDG de GE Aviation a déclaré : "GE Aviation s'est engagée à poursuivre ses efforts pour réduire les émissions de CO2 de l'aviation commerciale, notamment en développant des technologies applicables sur la flotte actuelle et pour les années à venir. Cette collaboration avec Emirates est essentielle à notre ambition de normaliser les SAF à 100 % au niveau mondial. C'est une occasion décisive pour étendre l'impact des SAF sur la réduction des émissions de carbone de l'aviation."





