Emirates intensifie son programme vers l'Australie

Des vols quotidiens à destination de Sydney seront opérés depuis le 2 novembre avec le Boeing 777-300ER.

Avec la réouverture des frontières australiennes aux voyageurs internationaux programmée en Novembre, Emirates renforce son programme de vols pour répondre à la demande croissante de voyages à destination et en provenance d'Australie. La campagne de vaccination en Nouvelle-Galles du Sud ayant atteint son objectif, et le Victoria n'étant pas loin derrière, les deux États permettront aux voyageurs vaccinés de rentrer en Australie sans effectuer de quarantaine.

Pour répondre à l'assouplissement des restrictions de voyage, Emirates intensifie la fréquence des vols EK414/415 entre Dubaï et Sydney depuis ce 2 novembre. Ils deviennent quotidiens et sont opérés en Boeing 777-300ER. Les vols à destination de Melbourne sont assurés quatre fois par semaine par les vols EK408/409, avec la possibilité d'augmenter la fréquence en fonction de la demande.

Autre signe positif de la reprise en Australie, la capacité des vols à destination de Sydney et de Melbourne est rétablie à 100 %. Cela permet à 354 passagers, toutes classes confondues, de voyager sur ces vols.

À partir du 1er décembre, l'Airbus A380 fait également son retour dans le ciel australien en desservant quotidiennement la ligne Dubaï-Sydney.

Barry Brown, Vice-président de la division Australasie d'Emirates a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau opérer nos avions en Australie, avec la capacité et la fréquence attendues. Les passagers apprécient ce retour à la normale - les voyageurs vaccinés qui souhaitent rentrer chez eux en Australie n’ont plus à subir de restrictions de capacité ni de quarantaine à leur arrivée en Nouvelle-Galles du Sud ou dans l'État de Victoria, ce qui leur permet de voir leur famille plus tôt. À partir du 1er novembre, les Australiens peuvent également planifier leurs vacances et voyager à l’étranger. C'est évidemment une bonne nouvelle pour nous, car nous sommes prêts à servir ces clients en leur donnant accès à notre réseau couvrant plus de 120 destinations via notre hub de Dubaï. Une véritable opportunité pour ceux qui envisagent une escale pour découvrir les merveilles présentées à l'Expo 2020 de Dubaï."

"Nous tenons à remercier nos clients pour leur fidélité, nous avons relevé ensemble de nombreux défis depuis le début de la pandémie. Nous sommes plus que jamais tournés vers l'Australie et sommes ravis d'ajouter Sydney au réseau en plein expansion des destinations desservies par l’iconique A380. Nos clients apprécient les équipements intérieurs emblématiques de cet appareil et, à partir de décembre, ils peuvent vivre l’expérience de l’A380 Emirates lorsqu'ils volent au départ ou à destination de Sydney".





