Emirates lance une liaison entre Dubaï et Tel Aviv

A partir du 6 décembre 2021, cette liaison sera effectué quotidiennement en Boeing 777.

Emirates a annoncé l’ouverture d’une ligne quotidienne sans escale entre Dubaï et Tel Aviv à partir du 6 décembre. Cette initiative intervient alors que la coopération économique entre les Émirats arabes unis et Israël pour dynamiser la croissance de nombreux secteurs et stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.

La compagnie aérienne déploiera ses Boeing 777-300ER de trois classes de voyage. Le vol quotidien EK931 quittera Dubaï à 14h50, pour arriver à l'aéroport Ben Gurion à 16h25, heure locale. Le vol retour EK 932 partira de Tel Aviv à 18h25 et arrivera à Dubaï à 23h25, heure locale. Les clients d'Emirates pourront aussi bénéficier des vols en partage de codes avec flydubai.

En plus des liaisons commerciales, Emirates SkyCargo offre une capacité de fret de 20 tonnes par vol entre Dubaï et Tel Aviv grâce à son Boeing 777-300ER pour soutenir les exportations de produits pharmaceutiques, de produits high tech, et de denrées périssables au départ de Tel Aviv.

Les opérations de vol devraient également permettre de transporter des matières premières et des composants de fabrication, des semi-conducteurs et des colis issus du commerce en ligne vers Israël.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer d’Emirates a déclaré : "Emirates est ravie d'annoncer que Tel Aviv, l’une des principales portes d’entrée de la région, constitue une nouvelle destination de la compagnie aérienne. Cette nouvelle liaison, effective dans quelques semaines, permettra à Emirates d’offrir plus d’opportunités de voyage aux clients vers et depuis Tel Aviv via Dubaï. Nous sommes impatients d'accueillir davantage de voyageurs d'affaires et de loisirs d'Israël à Dubaï, puis vers d'autres destinations du réseau Emirates. Nous tenons à remercier les autorités des Émirats Arabes Unis et d'Israël pour leur soutien. Nous espérons pouvoir répondre aux besoins d'Israël et développer avec ce pays davantage de débouchés pour renforcer nos liens déjà étroits tout en développant les opportunités d’affaires et le tourisme."

