Fedex renforce son réseau depuis Paris CDG pour les fêtes

Article publié le 20 novembre 2021 par David Dagouret

Le transporteur proposera trois nouvelles liaisons.

Fedex augmente la capacité de son réseau aérien intra-européen pour les fêtes de fin d'année, avec le lancement de trois nouveaux vols depuis Paris Charles de Gaulle et le renforcement de quatre autre vols depuis l'aéroport parisien.

Nouveaux vols :

CDG-Kiev (Ukraine) : soit 68 000 kg de capacité hebdomadaire en plus

CDG-Manchester (UK) : soit 23 500 kg de capacité hebdomadaire en plus

CDG-Stockholm (Suède) : soit 60 000 kg de capacité hebdomadaire en plus

Capacité de vol renforcée :

CDG-Shannon (Irlande) : remplacement de l’avion ATR72-202 par un nouvel avion ATR72-600 conteneurisé, ajoutant 3 500 kg de capacité hebdomadaire.

CDG-Prague-Timisoara (Roumanie) : remplacement de l'ATR-72 par un Boeing 737 sur la liaison existante CDG-Prague et prolongation jusqu’à Timisoara en Roumanie, ajoutant 35 000 kg de capacité hebdomadaire supplémentaire.

CDG-Venise (Italie) : remplacement de l'ATR42 par l'ATR72, ajoutant 5 500 kg de capacité hebdomadaire supplémentaire.

CDG-Katowice-Varsovie (Pologne) : remplacement de deux ATR par un Boeing 737, ajoutant 12,500 kg de capacité hebdomadaire supplémentaire.

Karen Reddington, présidente de FedEx Express Europe, a déclaré : "Ces derniers investissements dans notre réseau aérien témoignent de notre engagement en faveur de la croissance, de nos clients et du soutien aux flux commerciaux à un moment difficile pour les chaînes d'approvisionnement et les entreprises. » Elle ajoute : « Avec le renforcement de nos capacités vers les États-Unis et notre nouveau vol UE-APAC en cette période de pic d’activité, nous sommes prêts à soutenir nos clients pendant la saison des fêtes de fin d’année et au-delà, qu'ils fassent des affaires en Europe, ou de manière intercontinentale vers l'Est ou l'Ouest."





