Finnair desservira plus de 100 destinations l’été prochain

La compagnie prévoit le lancement de nouvelles liaisons vers Busan, Tokyo-Haneda et Dallas

Après l’annonce de la réouverture des États-Unis hier, Finnair se prépare à l’ouverture progressive de l’Asie. La compagnie prévoir de desservir plus de 100 destinations sur l’ensemble de son réseau en Asie, aux États-Unis et en Europe l’été prochain à partir du 27 mars 2022.

Finnair ouvrira de nouvelles liaisons long-courriers vers Busan en Corée du Sud, Tokyo-Haneda au Japon et Dallas aux États-Unis. Elle desservira également pour la première fois Sapporo au Japon en vols saisonniers.

JAPON

Si les restrictions de voyage le permettent, Finnair reprendra ses opérations vers les 5 destinations japonaises qu'elle desservait avant la pandémie : Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka et Sapporo. Elle lancera également une toute nouvelle desserte vers l'aéroport d’Haneda à Tokyo.

Au total, Finnair assurera l’été prochain jusqu'à 40 vols hebdomadaires entre Helsinki et le Japon.

La compagnie desservira alors quotidiennement les aéroports de Tokyo – Narita et Haneda – offrant au total 14 fréquences hebdomadaires vers la capitale du Japon. Elle assurera également des vols quotidiens vers Nagoya et Osaka et introduira des vols biquotidiens vers Osaka en juin 2022. Finnair lancera pour la première fois des vols saisonniers vers Sapporo avec deux vols hebdomadaires et Fukuoka, dans le sud du Japon, sera desservie trois fois par semaine.

ASIE

Finnair offre à ses passagers des connexions via Helsinki vers les principales mégapoles asiatiques :

Vol hebdomadaire vers Shanghai

Vols quotidiens vers Hong Kong, Séoul, Singapour et Bangkok

Vols quotidiens vers Delhi à partir de juin 2022

Lancement de la ligne entre Helsinki et Busan en Corée du Sud en mars 2022 avec trois fréquences hebdomadaires.

AMÉRIQUE DU NORD

Finnair desservira Chicago, Los Angeles et New York et ouvrira une toute nouvelle ligne vers Dallas. Cette nouvelle destination de la compagnie aux États-Unis sera desservie 4 fois par semaine à partir du 7 février 2022.

EUROPE

Avec la croissance du trafic intercontinental, Finnair renforcera également son réseau européen au départ d'Helsinki avec des connexions vers plus de 70 villes européennes, dont 2 nouvelles destinations Zagreb et Larnaca. La compagnie proposera des vols biquotidiens vers des villes comme Amsterdam, Düsseldorf, Hambourg, Vienne, Zurich, Gdansk, Milan et augmentera le nombre de fréquences quotidiennes vers Paris, Londres, Berlin, Varsovie, Bruxelles, Saint-Pétersbourg ainsi que vers les villes scandinaves et baltes.

