Le premier A380 d'Emirates en fin de service sera recyclé aux Émirats arabes unis

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

Emirates a signé un contrat avec Falcon Aircraft Recycling pour recycler des avions en fin de service.

Emirates a signé un contrat avec la société Falcon Aircraft Recycling, située aux Émirats arabes unis et la compagnie a annoncé que son premier Airbus A380 en fin de service sera recyclé.



Les activités de récupération et de réaffectation des matériaux sont entièrement menées aux Émirats arabes unis, le pays d'origine de la compagnie aérienne, pour réduire encore plus l'empreinte écologique du projet.



En général, les avions en fin de service sont stockés dans des endroits éloignés et laissés à l'abandon après avoir été démontés. Les projets de récupération et de recyclage se concentrent traditionnellement sur la récupération des seuls composants rentables. Ils laissent ainsi derrière eux une grande partie de l'avion et des matériaux, qui vont à la décharge ou restent inutilisés pendant des années. Par ailleurs, de nombreux éléments de l'avion peuvent être difficiles à recycler ou à éliminer, comme les tissus ignifuges et les matériaux composites.



Après avoir opéré son dernier vol commercial,le premier A380 livré à Emirates, immatriculé A6-EDA, a été retiré du service et mené au centre d'ingénierie de la compagnie, où les ingénieurs ont récupéré les composants réutilisables comme les moteurs, les trains d'atterrissage et les composants des commandes de vol. L'avion a ensuite été retiré de la circulation et remis à l'équipe de Falcon Aircraft Recycling, qui a commencé à le démanteler avec toutes les précautions d’usage.



En partenariat avec Wings Craft, une autre entreprise des Émirats arabes unis spécialisée dans la production de meubles et d'articles personnalisés à partir de matériaux d'avion, Falcon Aircraft Recycling conçoit et fabrique des objets de collection et des articles uniques à partir des matériaux et des pièces retirés de l'avion. Ces articles seront mis en vente progressivement dans les prochains mois.



Une partie des bénéfices de la vente des articles recyclés à partir du premier A380 d’Emirates mis en fin de service va être reversée à la Fondation de la compagnie aérienne.



Sir Tim Clark, président d’Emirates a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Falcon Aircraft Recycling pour ce projet innovant. Le fait que toutes les activités de recyclage soient entièrement réalisées aux Émirats arabes unis témoigne de la solidité de l'écosystème aéronautique et des capacités que le pays a développées au cours de sa courte histoire. Grâce à cette initiative, nos clients peuvent ramener chez eux un morceau d'histoire de l'aviation, éviter la mise en décharge de matériaux précieux et faire un geste caritatif via la Fondation Emirates Airline. Il s'agit d'une solution appropriée pour le départ à la retraite de l’avion

emblématique et vaisseau amiral de notre flotte."



Andrew Tonks, directeur de Falcon Aircraft Recycling a déclaré : "Il s'agit de notre projet le plus ambitieux à date, qui voit la première déconstruction d'un A380 en dehors de l'Europe. Environ 190 tonnes de divers métaux, plastiques, composites en fibre de carbone et autres matériaux vont être retirés de l’appareil et envoyés pour recyclage ou réaffectation via notre programme de recyclage ascendant avec Wings Craft. Le programme de récupération est entièrement réalisé aux Émirats arabes unis et redonne une seconde vie à la majorité de l'avion. Nous sommes fiers d'avoir remporté ce contrat, qui illustre la confiance d'Emirates dans les compétences mondialement reconnues dont disposent les Emirats arabes unis. Nos équipes se chargent actuellement du découpage et des concepts finaux du premier lot unique d'articles upcyclés. Nous avons hâte de dévoiler plus de détails sur les articles à venir."





Sur le même sujet