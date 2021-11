NAVBLUE et UWaterloo s’unissent pour favoriser la durabilité dans les Opérations de Vol

Article publié le 13 novembre 2021 par David Dagouret

Un programme sur 5 ans pour rechercher des solutions d’Opérations de Vol contribuant aux objectifs zéro-émission de l’aviation.

NAVBLUE, la filiale d’Airbus dédiée aux solutions pour les Opérations de Vol et la Gestion du Trafic Aérien, et l’Institute for Sustainable Aeronautics (WISA, Institut pour une Aviation Durable) de l’Université de Waterloo au Canada ont signé un accord de partenariat pour tenter de relever, grâce à la recherche et à l’innovation, certains des défis les plus complexes auxquels l’industrie de l’aviation est confrontée en termes de durabilité environnementale.

Durant les cinq ans à venir, NAVBLUE et WISA étudieront la façon dont les nouvelles technologies peuvent identifier et introduire la durabilité dans les logiciels de NAVBLUE, destinés à la gestion des opérations et des équipages, aux plannings de vol, aux performances avion, à l’analyse des données de vol et aux données de navigation.

Une première au Canada, WISA a été lancé à l’été 2021 pour favoriser la technologie de recherche interdisciplinaire et l’éducation, visant à rendre les secteurs de l’aviation et de l’aérospatial plus durables sur le plan environnemental, économique et social.

Suzanne Kearns, Directrice de WISA a déclaré : "L’industrie de l’aviation a besoin de partenaires de confiance comme NAVBLUE, qui fournit des systèmes à la pointe de la technologie, intégrés et agissant dans l’ombre mais jouant un rôle fondamental dans l’expérience passager. Les opportunités de réduire l’impact négatif du secteur sur l’environnement sont considérables, si l’on encourage des opérations plus directes et plus efficientes, ce qui réduit la consommation de carburant et les émissions qui en découlent."

Thomas Lagaillarde, Head of Product Portfolio & Programmes and Managing Director Canada at NAVBLUE a déclaré : "Nous sommes très heureux de ce partenariat avec le Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics, afin de rechercher de nouvelles technologies pour les opérations de vol. La durabilité est un problème complexe que nous ne pourrons aborder qu’en travaillant ensemble. Travailler avec WISA nous permet de combiner l’expertise de NAVBLUE dans le domaine des opérations de vol et les connaissances d’Airbus en termes de fabrication d’avions avec les capacités de recherche reconnues de l’Université de Waterloo, pour bâtir des solutions durables pour nos partenaires."