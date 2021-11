Qatar Airways et China Southern Airlines renforcent leur accord de partage de codes

Article publié le 20 novembre 2021 par David Dagouret

Le dernier protocole d'accord prévoit une expansion de la coopération en matière de partage de codes.

Qatar Airways et China Southern Airlines ont signé un protocole d'accord conjoint confirmant une expansion de l'accord de partage de codes existant. Le protocole d'accord complet signé par le Directeur Général du Groupe Qatar Airways, Son Excellence M. Akbar Al Baker, et le Président et Directeur Général de China Southern Airlines, M. Han Wensheng, s'appuie sur l'accord de partage de codes existant signé par les compagnies aériennes en décembre 2019.

Dans le cadre de cette collaboration, tous les futurs vols entre la Chine et le Qatar seront en partage de codes.

Cette coopération offrira des avantages pour les passagers, notamment un accès aux salons communs et un accord de fidélité qui sera bientôt confirmé. En outre, les deux compagnies aériennes ont convenu de soutenir la croissance de l'Aéroport International de Daxing à Pékin.

Le renforcement de la coopération entre Qatar Airways et China Southern Airlines est soumis à la levée des restrictions de voyage actuelles en raison de la pandémie et aux approbations réglementaires.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Il s'agit du chapitre le plus récent de l'histoire de notre compagnie aérienne qui vise à offrir une expérience client améliorée et transparente aux passagers voyageant via nos deux hubs de l'Aéroport International de Hamad, le nouvel Aéroport International de Beijing Daxing et l'Aéroport International de Guangzhou Baiyun. Nous sommes impatients d'approfondir notre relation étroite avec China Southern Airlines et d'explorer des opportunités de collaboration encore plus grandes dans les années à venir. Les passagers peuvent voyager en toute confiance en sachant que Qatar Airways s'engage à assurer la sécurité, la distinction de 5 étoiles que nous avons reçue dans le cadre des mesures mises en place contre la propagation du COVID-19 témoignant notamment de nos efforts pour rester la première compagnie aérienne mondiale en matière de biosécurité."

M. Han Wensheng, Président et Directeur Général de China Southern Airlines, a déclaré : "En tant que plus grande compagnie aérienne de Chine, la coopération stratégique entre China Southern Airlines et Qatar Airways offrira aux passagers mondiaux des options de voyage élargies et une expérience de voyage exceptionnelle. Notre collaboration permettra également de poser des bases solides pour le développement de l'aéroport international de Pékin Daxing, qui deviendra un centre d'aviation mondial."

