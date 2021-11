Qatar Airways remet en service ses Airbus A380 cet hiver

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

L'A380 qatarie sera déployé vers Paris à partir du 15 décembre 2021.

Qatar Airways a annoncé avoir remis en service ses Airbus A380. Un Airbus A380 de Qatar Airways s’est envolé de l'Aéroport International de Hamad (HIA) à Doha, alors que cela faisait plus de 18 mois que les 10 A380 de la compagnie étaient cloués au sol. La Direction de Qatar Airways a pris la décision à contrecoeur de réintroduire cet appareil dans la flotte opérationnelle pour pallier au manque de capacité auquel elle fait face.

Il est prévu qu'au moins cinq des dix A380 de la compagnie aérienne soient remis en service de manière temporaire au cours des prochaines semaines afin de soutenir les besoins accrus en capacité sur les principales liaisons hivernales, notamment Londres Heathrow (LHR) et Paris (CDG), à partir du 15 décembre 2021.

La compagnie nationale de l'État du Qatar est actuellement confrontée à d'importantes limitations de la capacité de sa flotte suite à la récente immobilisation au sol de 19 de ses Airbus A350 en raison d'un état de dégradation accélérée de la surface de l'appareil sous la peinture, comme le prescrit l'Autorité de l'Aviation Civile du Qatar (QCAA).

La compagnie a également réintroduit récemment un certain nombre d'appareils de sa flotte d'A330, suite à une augmentation continue des besoins en capacité, en raison de l'assouplissement des restrictions sur les voyages et de la haute saison à venir qui devrait voir un retour aux niveaux pré-COVID.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "La récente immobilisation au sol de 19 A350 de Qatar Airways ne nous a pas laissé d'autre choix que de ramener temporairement une partie de notre flotte d'A380 sur les principales liaisons hivernales. Ces immobilisations sont dues à un problème permanent de dégradation accélérée de la surface du fuselage sous la peinture qui n'a pas encore été résolu entre Qatar Airways et le constructeur et dont la cause profonde n'est pas encore connue. Cette décision difficile reflète la gravité du problème de l'A350 et se veut une mesure à court terme pour nous aider à équilibrer nos besoins commerciaux. Elle ne signifie pas une réintroduction permanente de notre flotte d'A380, qui ont été cloués au sol en faveur d'avions bimoteurs plus économes en carburant au début de la pandémie de COVID-19. L'un des principaux atouts de Qatar Airways est sa flotte très flexible d'avions diversifiés. Cela signifie que nous ne sommes pas dépendants d'un type d'avion spécifique et nous permet d'équilibrer nos besoins commerciaux avec notre responsabilité de maintenir une flotte écologiquement durable à tout moment. À l'avenir, nous restons déterminés à trouver des solutions alternatives pour répondre à la demande des passagers et maintenir les plus hauts niveaux de durabilité environnementale et d'expérience client. Nous continuons d'exhorter fortement Airbus à donner la priorité à ses enquêtes sur la cause profonde concluante du problème affectant le type d'avion A350 et à proposer une solution permanente dès que possible pour réparer les dommages et corriger la cause profonde sous-jacente."

