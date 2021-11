Safran signe un contrat avec China Eastern

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

Ce contrat porte sur les opérations de maintenance, révision et réparation (MRO) des trains de sa flotte d’Airbus A330.

Safran Landing Systems a signé un contrat d’une durée de cinq ans avec la compagnie chinoise China Eastern pour effectuer les opérations de maintenance des trains d’atterrissage de 31 Airbus A330. Ces opérations seront effectuées dans son atelier de Singapour.

L’atelier de Singapour est une joint-venture avec SIAec (Singapore Airlines Engineering Company) qui compte plus de 300 collaborateurs qualifiés pour la révision des trains d'atterrissage. A ce jour, plus de 9 000 trains d'atterrissage y ont été révisés.

Ce contrat s’effectue dans le cadre de notre offre de support et services Landing LifeTM regroupant l’ensemble des activités après-vente de Safran Landing Systems et ayant pour objectif de fournir un service réactif, fiable et au juste coût.

SONG Shaokun, Président, Eastern Airlines Technics (Eastec) a déclaré : "En tant que filiale du groupe China Eastern, EASTEC est spécialisée dans la maintenance des avions et les services d'ingénierie, couvrant ainsi le cycle de vie complet des avions. Nous partageons avec notre partenaire Safran, le même objectif et la même vision. Nous continuerons à renforcer notre coopération avec Safran, en nous efforçant de fournir conjointement des services de haute qualité à tous nos clients, y compris China Eastern".

Bruno Chiarelli, Executive VP MRO, Safran Landing Systems a déclaré : "Nous sommes fiers d’avoir été choisis par China Eastern pour effectuer ces opérations de révision. Ce nouvel accord renforce la relation de confiance historique avec China Eastern, avec qui nous avons fondé, en 2016, une société commune à Xi’an pour la maintenance de trains des avions monocouloirs."





