Spairliners & Fokker Services établissent un accord de soutien aux équipements MRO

Article publié le 12 novembre 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur la maintenance, réparation et révision pour des Embraer E-Jet.

Spairliners et Fokker Services ont finalisé cet accord à long terme lors du MRO Europe 2021 à Amsterdam, aux Pays-Bas. L'équipe de Fokker Services effectuera des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour une variété d'unités remplaçables en ligne (LRU) liées à la génération d'énergie, aux vannes de purge d’air, aux démarreurs et à l'avionique pour la famille Embraer E-Jet.

Toutes les unités seront réparées en interne dans les installations de Fokker Services aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Menzo van der Beek, PDG de Fokker Services, a déclaré : "Fokker Services et Spairliners ont une mission commune : fournir des services d'après-vente très fiables à des clients du monde entier. Nous sommes ravis d'avoir été choisis par Spairliners pour soutenir leurs solutions globales de support d’équipements. Avec des décennies d'expertise en matière de réparation, l'équipe de Spairliners peut compter sur notre soutien pour cette gamme d’équipements critiques. Chez Fokker Services, nous développons continuellement nos capacités de MRO, en particulier pour les avions Embraer et nous sommes impatients d'offrir nos solutions robustes de réparation à Spairliners dans les années à venir."

Benoît Rollier, directeur général et directeur financier de Spairliners, a déclaré : "Nous sommes particulièrement heureux de renforcer encore notre réseau de fournisseurs avec un partenaire qui dispose d'une expertise et d'installations de réparation bien établies en Europe et aux États-Unis. Notre collaboration avec Fokker Services nous aidera à accroître l'efficacité de nos opérations grâce à de meilleurs délais d'exécution et une plus grande disponibilité. Combiné à notre expertise unique en matière de chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie et de gestion intelligente des stocks, cela nous permettra de fournir les meilleurs services à nos clients, en particulier dans le cadre de notre expansion sur le continent américain."

