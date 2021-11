Transavia lance une liaison entre Lyon et Budapest pour Noël

Article publié le 12 novembre 2021 par David Dagouret

Elle annonce également le prolongement de sa ligne entre Lyon et Oujda.

Transavia a annoncé l'ouverture d'une liaison entre Lyon et Budapest et prolonge sa ligne entre Lyon et Oujda pour la période de Noël.

Transavia opèrera des vols vers les 2 destinations pendant les fêtes de fin d’année comme suit :

La ligne Lyon – Budapest sera opérée les 16/12, 19/12, 23/12, 26/12, 30/12 et 02/01.

La ligne Lyon – Oujda sera quand à elle opérée les 18/12, 22/12, 25/12, 29/12 et 01/01.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France : "Nous sommes très heureux d’offrir de nouvelles possibilités de voyages à notre clientèle lyonnaise. Nos passagers peuvent désormais planifier leurs vacances et retrouver famille et amis tout en bénéficiant d’une offre low-cost de qualité au départ de leur aéroport."

Tanguy Bertolus, Président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Nous partageons avec Transavia le constat que l’envie de voyager est restée forte. L’élargissement des destinations desservies par la compagnie Transavia au départ de Lyon (18 pour cet hiver), et le renforcement des lignes existantes pour la période de Noël, répondent pleinement à la forte demande de voyager de nos passagers et au besoin de connectivité du territoire."





