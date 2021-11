Vueling a inauguré les premiers vols d’une série de 32 nouvelles routes au départ de Paris-Orly

Article publié le 5 novembre 2021 par David Dagouret

Le 2 novembre dernier, la compagnie espagnole a lancé des liaisons vers Turin, Leipzig, Nuremberg, Milan-Bergame, Bari, Édimbourg, Dublin, Cardiff et Belfast.

Vueling, compagnie aérienne du Groupe IAG, a inauguré hier, mardi 2 novembre, ses premiers vols, qui font partie des 32 nouvelles routes au départ de Paris-Orly que la compagnie aérienne a récemment annoncées après avoir obtenu 18 créneaux horaires quotidiens suite à la décision de la Commission européenne dans le cadre de la recapitalisation d'Air France par l’Etat français.

la compagnie aérienne a commencé à desservir Turin, Leipzig, Nuremberg, Milan-Bergame, Bari, Édimbourg, Dublin, Cardiff et Belfast. A cette occasion, les passagers du vol inaugural reliant Paris-Orly à Édimbourg ont pu assister à un water salute exceptionnel et passer par une arche d’honneur.

En plus de renforcer les liaisons vers l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni ou encore le Danemark, Vueling lance pour la première fois des connexions directes vers l'Allemagne, la Norvège, la Suède, l'Irlande, le Maroc et Malte.

La compagnie aérienne est actuellement présente dans six aéroports français. En plus de Paris-Orly, elle opère depuis l’aéroport de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice.

Charlotte Dumesnil, Directrice des ventes, de la distribution et des alliances chez Vueling Airlines a déclaré : "La France est un marché clé pour Vueling depuis que nous avons lancé notre première ligne depuis Paris, en 2004. Nous sommes la première compagnie aérienne en termes de flux entre l'Espagne et la France et ce vol est le symbole de notre volonté de renforcer notre présence sur au départ de Paris vers d’autres marchés importants tels que le Royaume-Uni."





