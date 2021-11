Vueling s'allient à Repsol pour son premier vol avec du carburant durable

Article publié le 17 novembre 2021 par David Dagouret

Ce premier vol a été effectué, le 10 novembre dernier entre Barcelone et Séville.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a effectué, le 10 novembre dernier, son premier vol avec du carburant durable, SAF - acronyme en anglais pour sustainable aviation fuels - produit dans son complexe industriel de Tarragone à partir de biomasse. Ce lot s'ajoute à celui généré par la raffinerie Repsol de Puertollano et à celui produit à partir des déchets de la raffinerie Petronor, une installation appartenant au groupe Repsol et située à Bilbao. Ce biocarburant, utilisé par ce vol, a été produit à base d'huiles végétales.



Ce vol reliant Barcelone à Séville, a décollé à 9 h 10 de l'aéroport d'El Prat. L'appareil, un Airbus A320neo a été effectué les 820 kilomètres en réduisant ses émissions de CO2 de 2,5 tonnes.



Marco Sansavini, Président de Vueling, a déclaré : "L'engagement de Vueling en faveur de l'environnement est total. Le premier vol avec du carburant durable marque une avancée dans notre engagement à réduire les émissions de CO2 et à utiliser 10 % de SAF d'ici 2030. Cela vient confirmer la viabilité de l'utilisation de carburants d'aviation de pointe qui utilisent des ressources entièrement durables telles que les déchets urbains et la biomasse."



Javier Sancho, directeur du complexe industriel de Repsol à Tarragone, a déclaré : "Compte tenu de l'importance des biocarburants dans la réduction des émissions, Repsol travaille depuis 15 ans à la recherche de différentes solutions à faible empreinte carbone dans le secteur des transports. La production de biocarburants est l'un des principaux axes du plan stratégique 2021-2025 de Repsol, qui vise à transformer l'activité industrielle et à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050."





