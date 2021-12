Cathay Pacific optimise l’experience digitale de ses passagers

Article publié le 16 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie hongkongaise lance les services Fly Ready et Choose my Meal.

Cathay Pacific lance une série de nouveaux produits et services numériques pour optimiser l’expérience de ses clients à chaque étape de leur voyage.

Les passagers voyageant avec Cathay Pacific en Classe Affaires peuvent profiter du service Choose My Meal pour explorer les options de menu à bord et réserver leur repas préféré avant même de monter à bord. En se connectant simplement sur « Manage Booking », les passagers peuvent planifier leur repas à compter de 10 jours avant leur départ et peuvent changer d'avis autant de fois qu'ils le souhaitent jusqu'à 24 heures avant leur vol.

En savoir plus sur ce nouveau service : www.cathaypacific.com/choose-my-meal.html

Autre nouveauté : avec Fly Ready, les clients peuvent télécharger leurs résultats de test COVID-19 et autres documents sanitaires pour une vérification avant leur arrivée à l'aéroport. Cela permet de rendre l’enregistrement plus simple, rapide et sans stress. Ce nouveau service est actuellement disponible pour les voyageurs se rendant à Hong Kong uniquement depuis certaines destinations dont la France.

Plus d’informations su ce nouveau service : www.cathaypacific.com/fly-ready.html

