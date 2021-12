Corsair lance la ligne directe Lyon / Pointe-à-Pitre

Article publié le 18 décembre 2021 par David Dagouret

Depuis le 17 décembre la compagnie française a lancé cette nouvelle liaison.

Corsair a lancé depuis le 17 décembre, sa nouvelle ligne directe entre Lyon et Pointe-à-Pitre. Ainsi, la compagnie française desservira une fois par semaine la Guadeloupe en vol direct au départ de Lyon Aéroport.

La compagnie programmera donc ces vols, 1 fois par semaine du 17 décembre 2021 au 29 avril 2022. Cette annonce renforce encore la présence de Corsair à l’aéroport de Lyon. En effet, la compagnie aérienne propose déjà des vols Lyon/La Réunion / Mayotte depuis le 21 juin et Lyon / Maurice depuis le 23 octobre.

Vol Lyon – Pointe-à-Pitre, tous les vendredis

Départ de Lyon à 13h50.

Arrivée à 18h10 à Pointe-à-Pitre.

Vol Pointe-à-Pitre Lyon, tous les vendredis

Départ de Pointe-à-Pitre à 20h15, en vol de nuit.

Arrivée à 9h50 à Lyon Aéroport.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "Nous sommes très fiers de célébrer aujourd’hui (17.12) à Lyon Aéroport le lancement de notre nouvelle ligne Lyon / Pointe-à-Pitre qui dès l’ouverture des ventes au mois de juin, a été très plébiscitée non seulement par les habitants de la région Auvergne Rhône-Alpes mais aussi par les Guadeloupéens, ravis de profiter de cette ligne directe long-courrier. Corsair poursuit ainsi résolument l’intensification des dessertes vers les Outre-mer."

Tanguy Bertolus Président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Les équipes de VINCI Airports à Lyon sont heureuses d’accompagner le développement de Corsair à Lyon et de permettre aux habitants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de s’évader vers toujours plus de belles destinations proposées par Corsair ou de réunir familles et amis en particulier pendant cette période de fêtes de fin d’année. Enfin, nous sommes également ravis de faire découvrir notre tout nouveau parcours Familliz aux nombreuses familles qui voyagent sur ce premier vol."

