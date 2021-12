Flyone Armenia lance une liaison entre Lyon et Erevan

Article publié le 28 décembre 2021 par David Dagouret

Cette ligne sera opérée deux fois par semaine.

Flyone Armenia a commencé, depuis le 18 décembre dernier, l'exploitation d'un vol direct entre Erevan et Lyon. L'aéroport international arménien Zvartnots est ainsi relié à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry deux fois par semaine, les mercredis et samedis.

Mircea Maleca, Directeur général de Flyone Armenia a déclaré : "Flyone Armenia est la première compagnie aérienne arménienne à opérer des vols vers un pays de l'UE après plus d'un an de présence des compagnies arméniennes sur la liste noire de l'aviation européenne. Compte tenu de l'importance de la diaspora arménienne en France, Lyon est une destination clé, et ce n'est pas un hasard si nous commençons nos vols vers l'Europe par des vols vers cette ville."

Tanguy Bertolus, Président du directoire d’Aéroports de Lyon a déclaré : Flyone Armenia devient la 36ième compagnie aérienne à voler depuis l’aéroport de Lyon cet hiver. La nouvelle liaison reliant Lyon à Erevan est fortement attendue par la communauté arménienne en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, aux côtés de Flyone Armenia, les équipes de VINCI Airports à Lyon sont très heureuses de contribuer à répondre à cette importante demande, notamment pendant la période de fêtes de fin d’année particulièrement propice aux regroupements familiaux."