Frontier Airlines lance la phase II du programme Aviobook

Article publié le 28 décembre 2021 par David Dagouret

L’application iPad d’Aviobook permet aux équipages de bénéficier d’un tableau de bord intuitif, leur offrant toutes les informations requises pendant le vol.

Frontier Airlines a décidé d’élargir son partenariat avec Aviobook pour améliorer l’efficacité de ses opérations et poursuivre ses objectifs environnementaux. Tous les équipages étant déjà formés de manière adéquate et utilisant la suite d’applications aujourd’hui disponibles, l’étape suivante devrait se traduire par de nouvelles améliorations opérationnelles, avec un champ d’applications élargi.

Agrée par la FAA, l’application iPad d’Aviobook permet aux équipages de bénéficier d’un tableau de bord intuitif, leur offrant toutes les informations requises pendant le vol, et comprenant notamment les autorisations de régulation qui n’ont plus à être imprimées au niveau des portes. Ces nouvelles modalités permettent à la compagnie aérienne d’éviter d’avoir à imprimer quelque 10 millions de pages par an, se traduisant également par des milliers de litres de carburant économisés. Lors de la phase initiale, Frontier Airlines avait pu observer comment Aviobook permet aux pilotes d’accéder au plan de vol actualisé et aux données météorologiques les plus récentes, contribuant ainsi à assurer la ponctualité des départs et accélérant la reprise des opérations en cas d’incidents.

Les retours d’expérience positifs des utilisateurs, avec le constat d’avantages opérationnels concrets, ont conduit à la mise en œuvre de la phase II. Cette nouvelle étape verra la compagnie fournir aux pilotes des outils leur permettant de mieux gérer la charge de travail avec la sacoche de vol électronique (EFB), de faciliter l’accès aux informations pratiques afférentes aux plateformes aéroportuaires, et d’améliorer les communications en temps réel entre les différents acteurs et intervenants concernés.

Sur le même sujet