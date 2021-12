ITA Airways confirme sa commande pour 28 avions Airbus

Article publié le 4 décembre 2021 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'achat d'A220, A320 et A330.

ITA Airways, la nouvelle compagnie nationale italienne, a passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur 28 appareils, dont sept A220, 11 A320neos et 10 A330neos. Cette commande confirme le protocole d'accord annoncé le 30 septembre 2021. En outre, la compagnie aérienne italienne poursuivra ses projets de location d’A350.

Alfredo Altavilla, président exécutif d'ITA Airways a déclaré : "Aujourd'hui, le partenariat stratégique avec Airbus franchit une étape importante avec la finalisation de la commande que nous avions annoncée en septembre dernier. En plus de cet accord, des possibilités de collaboration ultérieures ont émergé, notamment en ce qui concerne les développements technologiques dans le secteur de l'aviation et dans le domaine de la numérisation, où Airbus est le leader du marché. Tout cela fait partie des actions visant à atteindre nos objectifs de durabilité environnementale."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus et Head of Airbus International a déclaré : "Nous sommes très fiers de nous associer à ITA Airways, en construisant l'avenir à long terme de la compagnie aérienne avec les appareils Airbus les plus efficaces et de dernières technologies, et en soutenant son objectif commercial de développer son réseau en Europe et à l'international de la manière la plus durable."