Volotea inaugure sa base de Brest Bretagne

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

Il s'agit de la 9e base en France pour la compagnie.

Volotea a annoncé avoir inauguré sa base à l'aéroport de Brest Bretagne. Il s'agit de la 9e base française pour la compagnie aérienne. Plus de 10 ans après le début de ses opérations sur le territoire brestois, la compagnie renforce son ancrage avec cette initiative.

Volotea proposera un accès direct à 18 destinations dans 5 pays (France, Espagne, Portugal, Italie et Grèce) depuis l'aéroport breton. Après avoir dévoilé en novembre les destinations comme Athènes, Minorque, Faro, Barcelone, Olbia, Rome, Malaga ou encore Palerme, la compagnie catalane poursuit le déploiement de son offre pour l’année 2024 avec une nouveauté pour la saison hivernale : Strasbourg. 12 000 sièges proposés les jeudis et dimanches pour des départs à partir du 7 novembre prochain.

Volotea annoncera également 2 nouvelles routes dans les semaines à venir.

Depuis ses débuts en 2013, la compagnie aérienne a transporté environ 700 000 passagers depuis et vers Brest. Cette année, Volotea prévoit la plus haute capacité de son histoire avec plus de 355 000 sièges disponibles (+ 188 % vs. 2023) dont 35 % sont dédiés à la connectivité insulaire.

Pour soutenir cette croissance, la compagnie a basé un appareil Airbus A320 et créé une trentaine d’emplois directs et près de 170 indirects.

En parallèle, Volotea soutient le rayonnement culturel de la ville et annonce s’associer aux Fêtes Maritimes de Brest qui se dérouleront du 12 au 17 juillet prochain.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "L’ouverture de notre base à Brest, la 9ème en France et 20ème en Europe, est bien plus qu’une expansion, c’est le témoignage de notre engagement envers la connectivité, l’attractivité et le dynamisme du territoire brestois situé à l’extrémité de la Bretagne. Depuis notre création nous œuvrons pour créer des ponts entre les capitales régionales en France et en Europe. Et, aujourd’hui, plus d’une décennie après le début de nos opérations sur le territoire, Brest devient un maillon essentiel de cette chaîne. Cette ouverture représente non seulement une opportunité pour nos passagers, mais aussi un catalyseur pour le développement économique local, créant des emplois et stimulant le tourisme dans cette région. Nous sommes fiers de cet ancrage et de la croissance significative de notre offre à l’aéroport. Nous sommes honorés de renforcer notre partenariat avec l’écosystème local et remercions chaleureusement l’Aéroport Brest Bretagne pour sa confiance. Ensemble, nous ouvrons de nouvelles voies de connectivité à Brest et à ses habitants et nous partageons la vision d’offrir le monde aux Bretons."

Claude Arphexad, Directeur de l’Aéroport Brest Bretagne a déclaré : "C’est un événement historique pour l’aéroport de Brest et la Bretagne qui va permettre au territoire de rayonner à l’international. Notre devise « Offrir le monde aux Bretons et la Bretagne au monde » prend tout son sens avec cette concrétisation. Merci à la compagnie Volotea de nous accompagner dans cette dynamique."





