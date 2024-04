AEGEAN investit dans 4 Airbus A321neo à long rayon d'action

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie grecque souhaite ainsi développer ses destinations.

La compagnie aérienne grecque AEGEAN a annoncé sa décision stratégique d'investir dans une version de l’A321neo à long rayon d’action et avec une cabine améliorée afin de créer une flotte complémentaire "à usage spécifique" comprenant dans un premier temps 4 appareils A321neo à plus long rayon d’action permettant de mieux desservir les marchés au-delà de l’UE, en particulier au sud et au sud-est de la Grèce.

Ces 4 nouveaux A321neo seront dotés de réservoirs de carburant supplémentaires qui leur permettront d'effectuer des vols d'une durée maximale de 7h30. La configuration de la cabine de ces appareils sera différente offrant un niveau de confort plus élevé aussi bien pour les passagers de la classe économique que de la classe affaires. Le nombre de sièges passera de 220 dans la version standard de l'A321neo d'AEGEAN, sous la barre des 180 sièges dans cette nouvelle configuration. D’autres caractéristiques s’inscriront dans cette optique de confort passagers avec un système de divertissements à bord (IFE) connecté par satellite pour chaque siège et un nouveau siège inclinable à 180° en classe affaires.

AEGEAN prévoit d'utiliser ces appareils pour desservir des destinations hors Union-Européenne, qu'elles soient déjà existantes dans le réseau de la compagnie ou nouvelles, avec des temps de vol compris entre 4h et 7h30. À titre indicatif, ces destinations incluent les villes du Golfe déjà desservies par la compagnie telles que Riyad, Jeddah ou Dubaï, et peuvent également concerner de potentielles nouvelles destinations comme Bahreïn, Doha et Oman dans cette région, voire Lagos, Addis-Abeba et Nairobi en Afrique centrale ou Delhi et Mumbai en Inde ou encore Almaty au Kazakhstan.

Dimitris Gerogiannis, PDG d'AEGEAN, a déclaré : "Nous sommes convaincus que les marchés en développement au-delà de l'UE, que ce soit dans la région du Golfe, en Afrique ou en Asie, représentent une grande opportunité pour AEGEAN et pour notre pays, et qu'ils pourraient être desservis par une version spéciale, à plus long rayon d'action, de l'A321neo, compte tenu de notre situation à l'extrême sud-est de l'Europe. Nous reconnaissons en outre la nécessité d'une cabine offrant des caractéristiques de confort et d'expérience supérieures pour représenter les valeurs d'AEGEAN auprès de nos passagers sur ces marchés. Nous investissons de manière significative dans l'extension du rayon d'action et dans un tout nouveau niveau de confort pour cette première flotte complémentaire de quatre avions afin de donner à nos équipages l'outil adéquat pour représenter au mieux les valeurs d'AEGEAN sur ces dessertes où les vols sont plus longs. Il s'agit d'un nouveau grand pas vers l'élargissement de notre portée et de nos capacités et nous sommes impatients d'accueillir nos passagers sur ces vols pour leur faire vivre cette nouvelle expérience dans les années à venir."





