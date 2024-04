La Compagnie a repris sa liaison entre Nice et New York

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

Cette ligne sera opérée du 21 avril au 29 septembre 2024.

La Compagnie, opérateur français 100% classe affaires, a annoncé la reprise de sa liaison entre Nice et New york. Comme chaque année depuis 2019, la Compagnie opérera cette ligne à raison de 4 vols par semaine depuis le 21 avril dernier et ce jusqu'au 29 septembre 2024 à bord d'un Airbus A321neo.

Sur le même sujet