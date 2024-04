La colonel Sophie Adenot officiellement astronaute

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

Le 22 avril, la colonel Sophie Adenot a reçu son brevet d’astronaute de l’ESA (European space agency).

Depuis plus d’un an, aux côtés de ses camarades de promotion, la colonel Sophie Adenot, a suivi un entrainement au plus haut niveau d’exigence au sein du Centre d’entrainement des astronautes de l’ESA. Cours théoriques et pratiques ont permis d’apporter les compétences fondamentales techniques et scientifiques qui lui seront nécessaires à l’appréhension de ses futures missions à bord de la station spatiale internationale.

Dans les jours à venir, l’Agence spatiale européenne confiera à chaque astronaute une mission scientifique spécifique. La colonel Sophie Adenot partira ainsi pour la deuxième partie de son entrainement, qui sera dispensée au Johnson Space Center (NASA) à Houston.

Général d’armée aérienne Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de compter au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace la première aviatrice devenue astronaute. C’est un réel honneur pour tous les aviateurs. Tout au long de sa carrière comme pilote d’hélicoptère, la colonel Sophie Adenot a su démontrer, par ses nombreuses missions et engagements, l’excellence, la qualité et la rigueur du métier d’aviateur. Elle a su exceller dans les plus hautes sphères de compétences et reste, par son parcours, un exemple pour chacun d’entre nous."