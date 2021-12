La Compagnie lance une ligne entre Paris et Libreville

Article publié le 12 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie française s'associe à Afrijet pour lancer cette liaison dès le 16 décembre prochain.

La Compagnie a annoncé qu'elle allait ouvrir une ligne entre Paris-Orly et Libreville au Gabon. Les opérations sur Paris – Libreville remplacent celles initialement prévues sur Paris – Tel Aviv à compter du 6 décembre compte tenu des restrictions sanitaires encore en vigueur en Israël.

La compagnie française 100% classe Affaires s'associe à Afrijet pour lancer cette liaison. Afrijet, compagnie régionale et nationale gabonaise a fait valoir ses droits du trafic au Gabon pour exploiter la route Libreville-Paris à raison de 2 vols hebdomadaires les jeudis et dimanches.

Les vols Paris – Libreville 100% business débuteront le 16 décembre prochain. Le vol aller décollera de Paris à 10:10 pour atterrir à Libreville à 17:25. Le vol retour quant à lui partira de Libreville à 22:45 pour atterrir à Paris-Orly à 06:20 le lendemain.

Christian Vernet, président de La Compagnie a déclaré : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Afrijet qui nous permet d’accéder au marché « affaires » du continent Africain qui est un marché dynamique et résilient malgré la crise. Nous avons le parfait produit pour satisfaire cette clientèle exigeante et Afrijet a la connaissance du marché qu’elle adresse déjà en régional. Cette nouvelle ligne est dès cet hiver un parfait complément d’activité à notre ligne historique Paris - New York."





Sur le même sujet