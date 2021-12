Le Kodiak 100 sélectionné par la DGA-TA pour les entraînement des Parachutistes Militaires

Article publié le 24 décembre 2021 par David Dagouret

Les parachutistes de l'Ecole des Troupes Aéroportées de Pau ont utilisé le Kodiak 100 d'Héli-Béarn pour leurs sauts d'entraînement.

Daher a annoncé que son client Héli-Béarn vient de remporter l’appel d’offres de la DGA-TA, centre d’essais expert au sein de la Direction générale de l’armement (DGA), pour la location de Kodiak 100 pour assurer les essais des parachutes utilisés par les forces armées françaises.



Ce contrat prévoit la location d’un Kodiak 100 auprès d’Héli-Béarn à raison de 200 heures de vol annuelles pour une durée totale de 5 ans.



Héli-Béarn est le premier opérateur français du Kodiak 100, dont il a pris livraison et mis en service deux exemplaires cette année. L’un d’eux a été équipé pour le largage de parachutistes et a effectué près de deux cents heures de vol, soit près de 600 rotations, au sein de plusieurs centres parachutistes en France, dont celui de Pau. Il a notamment été utilisé par l’Ecole des troupes aéroportées (ETAP), qui est chargée de la formation des parachutistes des trois armées et de la Gendarmerie.



Nicolas Chabbert, directeur de la division Avions de Daher a déclaré : "Nous félicitons Héli-Béarn et Jean-Luc Dartiailh, son président, pour l’obtention de ce marché. Il démontre que DGA-TA, administration très exigeante, a été convaincue par la prestation proposée par Héli-Béarn et les qualités opérationnelles de notre avion Kodiak 100, pour tester les parachutes destinés aux forces armées françaises dans les meilleures conditions. C’est une reconnaissance supplémentaire par la DGA de la qualité des produits et services de Daher. Si nous assurons depuis longtemps le maintien en conditions opérationnelles de ses avions TBM, nous réalisons aussi des opérations de modernisation avionique de ses hélicoptères. Et l’an passé notre TBM 940 a fait l’objet d’une commande de 4 appareils pour ses missions de support et de formation qui viennent d’être livrés."