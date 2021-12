Méga commande des Emirats Arabes Unis pour des Rafale et des hélicoptères

Article publié le 3 décembre 2021 par David Dagouret

Les Emirats Arabes Unis commande 80 Rafale et 12 hélicoptères H225M Caracal.

Les Emirats Arabes Unis ont annoncé avoir signé un contrat avec Dassault Aviation afin de commander des Rafale. La signature de ce contrat a été effectuée à l’occasion de la visite du Président de la République française aux Emirats Arabes Unis.

Ainsi, les Emirats Arabes Unis ont commandé 80 Rafale pour renforcer sa flotte d'avions de combat. Ce contrat porte à 6 le nombre des pays acquéreurs de cet avion de combat (Egypte, Qatar, Inde, Grèce et Croatie) en plus de la France.

Les Emirats Arabes Unis ont également annoncé avoir signé un contrat avec Airbus Helicopters pour la commande de 12 hélicoptères H225M Caracal. Ces douze appareils H225M seront entièrement produits et assemblés en France, sur le site industriel d’Airbus Helicopters de Marignane.

Ces deux constrats signés aujourd'hui ont une valeur totale estimée à près de 17 milliards d'euros.

Florence Parly, ministre des armées a déclaré : "Ce contrat est historique : je suis fière de voir l’excellence industrielle française au sommet. Rien n’aurait été possible sans l’indéfectible engagement de l’équipe France depuis de nombreuses années. Ce contrat cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale. Les hélicoptères Caracal sont des outils de défense et de souveraineté exceptionnels. Ce contrat traduit concrètement la densité de notre relation de défense avec les Emirats arabes unis. Il est une marque de confiance envers l’industrie européenne, dont Airbus est l’un des fleurons."





