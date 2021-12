Ryanair ouvre un nouveau centre de maintenance à Séville

Article publié le 19 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost a investi plus de 30 millions d'euros dans cette installation de maintenance.

Ryanair a inauguré le 15 décembre dernier son centre de maintenance nouvellement agrandi à l'aéroport de Séville, ce qui représente un investissement supplémentaire dans la région et la création de 250 emplois, notamment des ingénieurs, des mécaniciens et du personnel d'assistance agréés, portant ainsi l'effectif local de Ryanair à 500 personnes d'ici 2023.

Ryanair a investi plus de 30 millions d'euros dans cette installation de maintenance à 5 baies de chargement (20 000m2) depuis sa première ouverture en 2019. La station de maintenance de la ligne de Séville assurera la maintenance d'une grande partie de la flotte de Ryanair, qui passera à 600 appareils d'ici 2026.

Avec plus de 2 500 ingénieurs à travers l'Europe, l'ingénierie de maintenance de la ligne Ryanair est responsable de toutes les activités de maintenance des avions.

Ryanair a transporté plus de 22 millions de clients de/vers Séville depuis le début de ses opérations en 2003. Ryanair a également annoncé son programme complet pour l’été 2022 au départ et à destination de l'aéroport de Séville-San Pablo, proposant 53 lignes, dont 7 nouvelles lignes estivales au départ et à destination d'Agadir, Billund, Francfort, Oujda, Tenerife, Tétouan et Turin.

Eddie Wilson, de Ryanair, a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne en Espagne, Ryanair est ravie d'ouvrir son centre de maintenance agrandi à Séville, qui porte son investissement total à 30 millions d'euros et 500 emplois, soulignant ainsi l'engagement continu de Ryanair envers l'Espagne et la région d'Andalousie. Ce centre ultramoderne est une installation écologique de classe mondiale, Ryanair continuant à réduire ses émissions de CO2 en tant que compagnie aérienne la plus verte d'Europe. Ryanair crée des opportunités d'emplois d'ingénieurs hautement qualifiés, grâce à nos listes de candidats leaders du secteur et à la flotte la plus jeune d'Europe. Séville est un endroit idéal avec des possibilités infinies d'attirer, de former et d'employer des talents locaux pour soutenir cette installation. Grâce à ces installations ultramodernes et aux quatre avions basés pour l’été 2022, qui assurent 53 lignes vers 13 pays, Ryanair soutient et positionne Séville en vue d'une forte reprise, et nous sommes impatients de voir se développer le tourisme, le trafic et les emplois locaux."

