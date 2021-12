Saudi Arabian Airlines et CFM signent un contrat d'achat de moteurs LEAP-1A

Article publié le 10 décembre 2021 par David Dagouret

Ce contrat porte sur l'acquisition de 149 moteurs LEAP-1A comprenant des moteurs de rechange.

Dans le cadre de la visite en Arabie Saoudite du Président de la République française M. Emmanuel Macron le 4 septembre dernier, Saudi Arabian Airlines a annoncé une commande de moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper sa nouvelle flotte de 35 Airbus A321neo et 30 A320neo. L'accord comprend également un contrat de maintenance à l'heure de vol (RPFH) couvrant ces nouveaux moteurs, ainsi que les moteurs de 20 autres Airbus A320neo en location.

La valeur du contrat est estimée à environ 8,5 milliards de dollars U.S. au prix catalogue.

Basée à Djeddah, Saudi Arabian Airlines opère 61 Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B, et sa filiale à bas coût flyadeal du groupe Saudia opère 11 Airbus A320ceo dotés de moteurs CFM56-5B, ainsi que 5 A320neo équipés de moteurs LEAP-1A.

Selon les termes de cet accord, CFM accompagnera également la filiale du Groupe Saudia, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), dans le développement de capacités propres en Maintenance de moteurs : démontage, inspection, assemblage, essais et certification pour les moteurs LEAP-1A.

Ibrahim Al-Omar, Directeur Général de Saudi Arabian Airlines Group a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de la fiabilité des moteurs et du support à l'état-de-l'art assuré par CFM au fil des années. Nous sommes impatients de mettre en service plus de moteurs LEAP au sein de notre flotte, étant convaincus qu'il sera un atout majeur en termes d'efficacité énergétique et de coûts d'opération."

Philippe Couteaux, directeur commercial de CFM International a déclaré : "Nous sommes honorés de la confiance que nous renouvelle Saudi Arabian Airlines en choisissant nos produits et nos capacités de support. CFM s’engage à fournir tout le soutien nécessaire à Saudi Arabian Airlines et à flyadeal, leur assurant ainsi une valeur ajoutée pour leurs opérations."





