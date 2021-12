Transavia inaugure sa ligne entre Lyon et Budapest

Article publié le 18 décembre 2021 par David Dagouret

La ligne entre Lyon et la capitale hongroise a été lancée le 16 décembre dernier.

Transavia a inauguré, le 16 décembre dernier, sa nouvelle ligne entre Lyon et Budapest. La liaison entre Lyon et la capitale hongroise sera opérée à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’inaugurer cette nouvelle desserte depuis Lyon qui témoigne de notre volonté de développer notre base lyonnaise et de proposer toujours plus de possibilités de voyages à notre clientèle. Budapest est une destination idéale pour un city-break en famille ou entre amis. "

Tanguy Bertolus, Président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Les équipes de VINCI Airports à Lyon sont ravies d’accompagner Transavia dans le développement de son réseau aérien vers l’Europe de l’Est puisque la compagnie proposera pour la première fois la destination hongroise au départ de Lyon-Saint Exupéry. Particulièrement prisée pour les city-break, Budapest séduira aussi les voyageurs souhaitant découvrir un des plus beaux marches de Noël d’Europe."





