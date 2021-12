Article publié le 19 décembre 2021 par David Dagouret

Il s'agit d'un programme réalisé en partenariat avec PELORUS, Kisawa, EYOS, GUEST, Wilderness Safaris et Based On A True Story.

VistaJet a présenté sa nouvelle sélection de voyages exclusifs avec des partenaires privilégiés à travers le monde. VistaJet a organisé plus de 9 000 vols au troisième trimestre 2021, soit une progression de 35% par rapport à l’année précédente et de 19% par rapport aux chiffres d’avant la pandémie.

Les membres de VistaJet demandent des voyages plus longs pour rejoindre des destinations toujours plus lointaines à travers le monde et nombre d’entre eux choisissent de se lancer dans de grandes aventures et des expéditions lointaines, à la recherche de moments nouveaux, palpitants et mémorables. Parmi ces récents voyages au long cours, sans escale, citons St Maarten aux Seychelles (14 heures 45 minutes de vol), Honolulu à Helsinki (13 heures 30 minutes de vol) et Liège à Jakarta (13 heures, 30 minutes de vol).

Tous ces vols sont rendus possibles grâce à la flotte de VistaJet, composée de six jets Global 7500 flambants neufs qui ont un rayon d’action de 7 700 miles nautiques.

Ainsi, VistaJet présente son programme Private World en partenariat avec PELORUS, Kisawa, EYOS, GUEST, Wilderness Safaris et Based On A True Story

Quelques exemples d’itinéraires inspirants parmi la collection Private World de Vistajet

Une chasse au trésor sous-marine en famille — aux Bahamas, avec PELORUS

Conservation et exploration de l’Altaï - Mongolie, avec Based On A True Story

Le pays des superlatifs – Groenland, avec Eyos

Se reconnecter à la nature par le bien-être - Archipel de Bazaruto, Mozambique, avec Kisawa

Réalisez votre propre album musical — Jamaïque, avec GUEST

