Air Canada relance sa liaison entre Montréal et Nice

Article publié le 29 janvier 2022 par David Dagouret

Dès le 13 mais prochain, la compagnie canadienne relancera cette liaison, trois fois par semaine.

Air Canada a annoncé qu'elle relançait sa ligne entre Montréal et Nice dès le 13 mai prochain. Elle rétablira ainsi sa liaison saisonnière entre ces deux villes, lancée initialement en mai 2014. Cette ligne entre Montréal et Nice sera opérée à raison de trois vols par semaine entre le 13 mai et le 28 octobre 2022 en Airbus A330-300 tri-classes doté de 297 sièges.

Les horaires seront les suivants :

Vol AC878, départ de Montréal (YUL) à 20:50, arrivée à Nice (NCE) à 10:15 +1 jour le mardi, jeudi et samedi.

Vol AC879, départ de Nice (NCE) à 12:50, arrivée à Montréal (YUL) à 15:20 le mercredi, vendredi et dimanche.

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Nous remercions chaleureusement Air Canada pour sa confiance renouvelée dans l’attractivité de notre territoire. Ce retour marque une nouvelle étape dans notre volonté de connecter toujours plus et mieux notre territoire au monde entier en offrant aux passagers des liaisons directes. Cette route vers l’importante base d’Air Canada à Montréal s’inscrit pleinement dans cette démarche."





