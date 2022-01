Airbus crée la société Airbus Atlantic

Article publié le 6 janvier 2022 par David Dagouret

Il s'agit d'une filiale spécialisée dans le domaine des aérostructures.

Airbus a créé officiellement le 1er janvier 2022, la société Airbus Atlantic. Il s'agit d'une filiale d'Airbus à 100 % qui sera spécialisée dans le domaine des aérostructures. La nouvelle entreprise regroupe les ressources et moyens des sites Airbus de Nantes et Montoir-de-Bretagne, les fonctions centrales associées à leurs activités, ainsi que les sites de Stelia Aerospace dans le monde.



Ce regroupement s’inscrit dans le cadre du projet de transformation, annoncé en avril 2021, visant à renforcer la chaîne de valeur de l’assemblage d’aérostructures dans l’ensemble du système industriel d’Airbus.



Airbus Atlantic jouera un rôle clef vis-à-vis de l’ensemble de la supply chain aérostructures auprès de plus de 500 fournisseurs directs (produits aéronautiques) et plus de 2000 fournisseurs indirects (achats généraux).



Cédric Gautier, CEO d’Airbus Atlantic a déclaré : "Au cœur d’Airbus, Airbus Atlantic a pour ambition de répondre aux grands défis d’une industrie aéronautique durable et pionnière en matière de nouvelles technologies. Notre première mission sera d’assurer la satisfaction de l’ensemble de nos clients et d’établir de nouveaux standards d’excellence en termes de qualité et d’efficacité opérationnelle. J’ai toute confiance dans le talent, l’enthousiasme et l’engagement des équipes d’Airbus Atlantic pour écrire cette nouvelle page de notre histoire avec succès."





