AutoFlight arrive en Europe

Article publié le 20 janvier 2022 par David Dagouret

Le taxi aérien "Prosperity I" d'AutoFlight devrait être certifié d'ici 2025.

AutoFlight est une startup fondée en Chine et basée à Shangha. Cette société est dédiée au développement et à la fabrication de véhicules aériens autonomes. AutoFlight a annoncé qu'elle avait lancé son premier site en Europe.

Le centre d'AutoFlight Europe sera basé sur l'aéroport de Augsbourg en Allemagne. Le directeur général d'AutoFlight Europe est Mark Robert Henning ancien directeur d'Airbus.

La première tâche de l'équipe européenne est d'obtenir la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) du "Prosperity I" d'AutoFlight futur taxi aérien. Cet appareil sera propulsé à l'électricité et pourra effectuer des décollages et atterrissages verticaux, avec une autonomie d'environ 250 kilomètres. Il peut accueillir jusqu'à trois passagers en plus du pilote.

Le programme de certification de cet appareil débutera cette année et devrait s'achever d'ici 2025.