PLAY : premier bilan positif pour la compagnie islandaise

Article publié le 20 janvier 2022 par David Dagouret

Au cours de ses six premiers mois d'exploitation, la compagnie a transporté 101 053 passagers.

Au cours de ses six premiers mois d'exploitation, la compagnie aérienne PLAY a transporté 101 053 passagers sur plus de 1 000 vols. La compagnie islandaise a enregistré un coefficient d'occupation de 53,2% pour l'année 2021 et plus de 48 % des passagers ont voyagé depuis l'Islande.

En décembre, PLAY a transporté 17 749 passagers et le taux de remplissage a été de 53,2%, contre 58,3 % en novembre.

Le 16 décembre 2021, PLAY a lancé la vente de billets pour ses vols à destination et en provenance de Boston et de Washington, D.C. Les vols vers l'aéroport international de Baltimore/Washington (BWI) débuteront le 20 avril 2022 tandis que les vols vers l'aéroport international de Boston Logan (BOS) débuteront le 11 mai 2022.

En 2022, PLAY desservira 24 destinations en Europe et en Amérique du Nord.

La compagnie aérienne islandaise est basée à l'aéroport international Keflavík de Reykjavik et a débuté ses opérations en juin 2021. À ce jour, PLAY exploite trois nouveaux Airbus A320neo.

PLAY opère 4 vols par semaine, les lundi, jeudi, vendredi et dimanche, entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (Terminal 2B) et l’aéroport international de Keflavik (Reykjavik). Les vols sont assurés en A321neo mono-classe doté de 192 sièges.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Alors que nous clôturons une première année d'exploitation très mouvementée, nous sommes fortement encouragés et pleins d'énergie pour l'année à venir. L'environnement commercial de toutes les compagnies aériennes a été difficile, mais nous avons pu augmenter notre part de marché et placer PLAY dans une position de marché très favorable pour pouvoir profiter de la croissance du marché à venir, d'autant plus que nous nous développons sur le marché transatlantique au printemps. La compagnie a opéré sur un marché relativement petit et bien défini au cours des six premiers mois, et pouvoir gagner la confiance de plus de 100 000 passagers dans un environnement commercial difficile ne doit pas être tenu pour acquis et constitue une réalisation majeure."

"Nous sommes très heureux de voir que notre stratégie consistant à offrir les prix les plus compétitifs du marché, avec une première stratégie de marketing et de vente numérique, fonctionne à merveille car nous constatons un nombre de réservations conséquent à l’occasion de notre lancement sur le marché transatlantique. Nous avons déjà implanté les bases d'une équipe solide et formidable au sein de PLAY, une équipe ambitieuse et professionnelle avec une forte volonté de réussir. 2021 a été une année de nombreuses étapes et victoires majeures pour PLAY et j'ai hâte de travailler avec les membres de mon équipe pour relever de nouveaux défis et poursuivre notre histoire à succès au cours de l'année à venir."

