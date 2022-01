Ryanair base deux Boeing 737 Max à Beauvais

Article publié le 13 janvier 2022 par David Dagouret

L’Aéroport de Beauvais devient ainsi le 1er aéroport français à en être équipé.

Ryanair a annoncé le remplacement de ses deux avions basés à Beauvais par deux nouveaux Boeing 737 Max. Ainsi, les deux Boeing 737-800NG ont donc été remplacés par deux Boeing 737-8200 "Gamechanger" neufs.

La base Ryanair de l’Aéroport Beauvais a été ouverte en décembre 2020 malgré la pandémie du covid-19. La compagnie low-cost est présente à Beauvais depuis 1997 et elle s'apprête à fêter ses 25 ans de présence à cet aéroport.

Avec l'arrivée de ces deux appareils, l’aéroport de Beauvais devient ainsi le 1er aéroport en France à recevoir des avions Boeing 737-8200 "Gamechanger".

Jason Mc Guinness, Directeur Commercial de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec l'aéroport de Paris-Beauvais, qui verra nos deux avions actuellement basés être remplacés par deux nouveaux avions B737-8200 'Gamechanger' plus respectueux de l'environnement, offrant 4 % de sièges supplémentaires, 16 % de consommation de carburant en moins et une réduction de 40 % des émissions sonores. Cela renforce non seulement l'engagement de Ryanair en France, mais aussi notre leadership continu dans l'aviation durable en tant que compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d'Europe."

Caroline Cayeux, Présidente du Syndicat Mixte de l’Aéroport Beauvais-Tillé (SMABT), a déclaré : "Les collectivités propriétaires de l’aéroport soutiennent tous les efforts entrepris pour réduire son empreinte carbone et sonore. Ce choix stratégique de Ryanair marque la reconnaissance du travail accompli par l’aéroport et sa confiance dans l’attractivité de notre territoire. Le SMABT est fier de cet engagement qui répond à son souhait de privilégier la qualité de notre environnement."

Michel Peiffer, Président du Directoire de la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (SAGEB), a déclaré : "L’aéroport de Paris-Beauvais apprécie l’engagement environnemental de la compagnie Ryanair qui rejoint notre volonté d’améliorer significativement l’empreinte de notre activité. Ce partenariat respectueux amène à des résultats bénéfiques pour tous. Il s’agit là d’un exemple vertueux et concret qui encourage les équipes de la SAGEB dans les efforts conséquents entrepris depuis deux ans, et qui seront intensifiés, pour atteindre la neutralité environnementale."





