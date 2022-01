Spairliners et Collins Aerospace Pologne conviennent d'un nouveau contrat

Article publié le 18 janvier 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la réparation de toboggan d'évacuation.

Collins Aerospace à Wroclaw, Pologne, a obtenu un premier accord de support pour les toboggans d'évacuation par Spairliners, un fournisseur indépendant de services après-vente d’équipements spécialisé dans le support de la famille des avions E-Jet. Dans le cadre de cet accord, Collins fournira des inspections et des tests complets des systèmes d'évacuation, ainsi que des services de réparation, de modification et de remplacement. L'assistance technique et opérationnelle de l'usine Collins de Wroclaw offre des services efficaces, rapides et fiables pour tous les équipements éligibles et les travaux de réparation, y compris l'accès aux unités de prêt et d'échange.

L'accord avait été signé à l'origine lors du salon MRO Europe à Amsterdam et la 50e réparation commune a été célébrée lors d'une visite du site de Collins Aerospace à Wroclaw, en Pologne.

Benoît Rollier, Directeur général et Directeur financier de Spairliners a déclaré : "Nous sommes impatients de renforcer notre réseau de partenaires et de fournisseurs grâce à ce nouveau partenariat avec Collins. Cela fait partie de notre recherche permanente, au sein du réseau MRO, des meilleures solutions pour nos clients. L'accord de Spairliners avec Collins garantira la fourniture en temps voulu de pièces aussi cruciales que les toboggans d'évacuation. Combinées à notre expertise unique en matière de chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie et de gestion intelligente des stocks, l'agilité et l'expérience de Collins se traduiront par une plus grande disponibilité, des délais d'exécution plus courts et donc un meilleur service pour nos clients."

Sean Lyons, Vice-président du développement commercial chez Collins Aerospace a déclaré : "Cet accord garantit que la flotte de plus de 200 E-Jets prise en charge par Spairliners est maintenue avec la qualité et la constance du service que Collins peut fournir concernant les toboggans d’évacuation. Avec des pièces de rechange disponibles et des équipes spécialisées dans les systèmes d'évacuation de Collins, notre réseau MRO peut rapidement et efficacement finaliser les réparations, remettant les avions en service en temps voulu."