Swiss reçoit un Airbus A320neo avec la Airspace Cabine

Article publié le 26 janvier 2022 par David Dagouret

Cet appareil sera déployé sur les lignes européennes de la compagnie helvétique.

Swiss a pris livraison de son premier Airbus A320neo doté de la nouvelle configuration de cabine Airspace.

Les nouvelles caractéristiques d'Airspace comprennent : des panneaux de parois latérales plus minces pour un espace personnel supplémentaire au niveau des épaules ; une meilleure vue au travers les hublots aux contours redessinés et des stores entièrement intégrés ; des coffres à bagages plus grands pour 60 % de bagages en plus ; les dernières technologies d'éclairage full LED ; une zone d'accueil éclairée par LED ; de nouvelles toilettes avec des caractéristiques hygiéniques sans contact et des surfaces antimicrobiennes.

Swiss est un client de longue date d'Airbus en exploitant des A220 et des A320 sur son réseau européen ainsi que des A330 et A340 sur son réseau mondial. En 2018, Lufthansa Group, la société mère de Swiss, a choisi d'équiper plus de 80 de ses nouveaux A320neo commandés avec des cabines Airspace.

