Tarmac Aerosave a un nouveau président

Article publié le 12 janvier 2022 par David Dagouret

Depuis le 1er janvier dernier, Alexandre Brun a succédé à Patrick Lecer à la tête de Tarmac Aerosave.

Tarmac Aerosave, société spécialisée dans le stockage, la transition, la maintenance et le recyclage d'avions, a annoncé la nomination d'Alexandre Brun en tant que Président à compter du 1er janvier 2022. Alexandre Brun succède à Patrick Lecer.



Alexandre Brun a travaillé au sein de Safran, Groupe qu’il a rejoint en 1990. Il a créé et piloté diverses entités opérationnelles dans les domaines de la production et de la maintenance des moteurs d'avions. Ingénieur ISAE-Supméca, diplômé de l'École Normale Supérieure de Cachan et de HEC, il a encadré des équipes allant jusqu'à 600 collaborateurs en France et à l'international, notamment au Maroc et en Inde.



Jusqu'à la fin de l'année 2021, il occupait des fonctions de directeur de la maintenance des moteurs civils du site Safran Aircraft Engines à Saint-Quentin-en-Yvelines.



Patrick Lecer a été président de Tarmac Aerosave depuis 2019 et a quitté ses fonctions le 31 décembre 2021 pour se consacrer à des projets personnels.



Alexandre Brun a déclaré : "C'est avec une grande motivation que je prends mes fonctions en tant que Président de Tarmac Aerosave afin de poursuivre une stratégie de développement qui a démontré toute sa pertinence et qui repose sur des fondations solides. L’héritage qui m'est transmis est riche et les projets initiés par mon prédecesseur nombreux. Je suis très fier de contribuer à propulser Tarmac Aerosave vers de nouveaux sommets grâce à des carburants essentiels : les savoir-faire et l’expertise des équipes, l’innovation et la satisfaction client."



Patrick Lecer a déclaré : "De Tarmac Aerosave, je garderai en mémoire un esprit d’équipe hors du commun, un savoir-faire reconnu à l'échelle mondiale et, à titre personnel, des années extrêmement enrichissantes. Car TARMAC Aerosave concentre toutes les expertises que j’ai pu côtoyer dans ma vie professionnelle, que ce soit dans le monde des avionneurs, de la MRO ou dans le cadre de mes expériences précédentes. C'est vraiment unique au monde. Je remercie les équipes des trois sites, nos actionnaires et nos clients pour leur confiance."