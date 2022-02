Aer Lingus relance sa ligne Paris-Miami

Article publié le 16 février 2022 par David Dagouret

Dès le 21 octobre la compagnie irlandaise proposera deux vols par semaine entre ces deux villes via Dublin.

Aer Lingus a annoncé la reprise des vols Paris CDG-Miami via Dublin à partir du 21 octobre, avec deux rotations par semaine jusqu’au 28 octobre et trois par semaine à partir du 29 octobre. C’est la deuxième liaison avec la Floride, venant compléter le vol pour Orlando qui a repris en novembre dernier.

Bill Byrne, vice-président exécutif des États-Unis a déclaré : "Nous sommes ravis de reconstruire notre réseau de destinations américaines cette année, et il ne fait aucun doute que les voyages sont de retour pour 2022. Nous sommes très heureux de nous envoler à nouveau pour les États-Unis, et cette semaine, nous sommes ravis de continuer à connecter les familles, les amis et les entreprises à la Floride."

Sur le même sujet